Rusland invaderede 24. februar Ukraine. Efter et fejlslagent forsøg på at indtage Kyiv har de russiske styrker siden koncentreret sig om det østlige og sydlige Ukraine.

I slutningen af september afholdte de pro-russiske myndigheder i området en folkeafstemning, der er blevet mødt med fordømmelse fra store dele af verden, der ikke anerkender resultatet.

Resultat af afstemningen blev ifølge de pro-russiske myndigheder, at områderne skulle slutte sig til Rusland. Det til trods for, at store dele af regionerne ikke var under russisk kontrol.