Forud for slag om Kherson: Russere evakuerer de næste dage

- Vi forventer et angreb, og den ukrainske side gør ikke noget for at skjule det, siger Saldo ifølge Reuters.

Kherson ligger på den nordvestlige bred af floden Dnipro i det sydlige Ukraine. Før Ruslands invasion af Ukraine havde byen over 250.000 indbyggere.

Mens ukrainske styrker stille og roligt har rykket frem mod Kherson, har Rusland indledt angreb på særligt det ukrainske energinetværk.

Samtidig er atomkraftværket i Zaporizjzja under russisk kontrol. Her fortæller lederen af kraftværket, at flere af hans medarbejdere stadig er tilbageholdt.

Det fortæller han til nyhedsbureauet AFP onsdag.

- Flere end 150 af de ansatte har været taget til fange, siger han.