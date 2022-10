Avis: Anders Fogh efterforskes for økonomisk kriminalitet i Letland

Tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen efterforskes af politiet i Letland i to sager om økonomisk kriminalitet.

Det skriver Børsen.

Lettiske myndigheder oplyser til avisen, at Anders Fogh og den øvrige tidligere ledelse af banken PNB Banka, der i august 2019 gik konkurs, efterforskes for økonomisk kriminalitet, efter at banken efterlod et hul i regnskabet på over én milliard kroner.