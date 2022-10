Finske politikere enige om grænsehegn mod Rusland

Planen er, at hegnet kan være bygget færdig om fire år, hvis partierne er enige om at fortsætte, når pilotprojektet er gennemført.

Samlingspartiet, som er et af de partier, der først tog spørgsmålet op, er bekymret for, at byggeriet kommer til at tage for lang tid.

- Vi har en krise her og nu, siger partiformand Petteri Orpo til Hufvudstadsbladet.

Prisen er endnu ikke helt på plads.

Sanna Marin sagde efter møde, at man på nuværende tidspunkt taler om et budget på over 100 millioner euro.

Hufvudstadsbladet skriver dog, at det er mere sandsynligt med en endelig pris på ”flere hundrede millioner” euro.

Planen i sin helhed er ikke offentliggjort. Men ifølge Yle skal der ikke bygges hegn hele vejen langs den 1340 kilometer lange grænse.