EU-Kommissionen udskyder et prisloft på gas

- Vi vil introducere en midlertidig mekanisme til at begrænse for høje priser denne vinter, mens vi udvikler et nyt benchmark, som kan sikre, at flydende naturgas handles til mere rimelige priser, siger Ursula von der Leyen.

Derefter er det meningen, at fælles indkøb af gas mellem EU-landende skal medvirke til at holde prisen nede, når lagrene skal fyldes op igen efter vinteren.

Prisloftet har dog været et stort ønske hos en række lande. De ser det som den mest direkte vej til at sænke prisen.

Lande som Tyskland, Danmark og Holland er dog bekymrede for, at et prisloft vil få leverandørerne til at sejle gas uden om EU for at kunne sælge til markedsprisen.

Eller at det vil efterlade en regning, hvis EU-landene i fællesskab beslutter at betale forskellen mellem prisloftet og markedsprisen for fortsat at kunne få forsyninger.