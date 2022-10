Europas ulve i fremgang: Bestanden er vokset 30 procent på fem år

I år er har to ulvepar ved Skjern i Vestjylland og Klelund Plantage i Sydjylland fået henholdsvis mindst otte og seks ulvehvalpe.

Med 15 kendte voksne ulve kommer det samlede antal individer op på knap 30 ulve.

- Vi er der nu i Danmark, at vi begynder at have reproduktion flere steder i landet, samtidig med at vi får en øget indvandring sydfra. De to ting tilsammen vil jo alt andet lige booste bestandsudviklingen i Danmark.

- Vores forventning er, at mindst ét par mere vil etablere sig i løbet af i år. Vi har to enlige hanulve, der holder revir i Vestjylland. Lige så snart en hunulv kommer forbi, vil de også danne par. Vi skal ikke blive overrasket, hvis vi ser et fjerde reproducerende ulvepar næste forår. Det vil absolut være realistisk, siger Peter Sunde.