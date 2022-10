Ledende aktivist idømt 25 års fængsel i Hviderusland

Blandt dem er også Svetlana Tikhanovskaja, der stillede op mod Lukasjenko ved valget i 2020 og ifølge iagttagere vandt stort.

Mange uafhængige ngo’er blev forbudt eller lukket ned.

Mikalaj Autukhovitj og de øvrige anklagede blev anholdt i december 2020.

Anklagemyndigheden har beskyldt ham og de 11 medtiltalte for at have sat ild til flere politibiler og have planlagt angreb mod politiet.

Autukhovitj har afvist alle anklager.

Han har tidligere tilbragt over syv år i fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Han har ligeledes afvist den anklage og sagt, at den er politisk motiveret.