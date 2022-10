Smalle torskekvoter kan føre til ophugning af danske kuttere

Det er sidste års smalle kvote, som nu fortsættes næste år også.

- Vi har lavet en ophugningsordning i Østersøen på opfordring fra Danmarks Fiskeriforening. Den ordning har vi lige fordoblet, så der nu er 50 millioner kroner i puljen. For det ser meget svært ud, siger Rasmus Prehn.

Der er dog også et lille lyspunkt i aftalen. Både bestandene af sild og rødspætte vurderes til at være i sund tilstand i den centrale del af Østersøen. Derfor øges fangstmulighederne med henholdsvis 32 procent for sild og 25 procent for rødspætte i denne del af Østersøen.

- Der er noget fiskeri tilbage. Der er blandt andet en bedre kvote for rødspætter. Men det er svært at fange uden at fange torsk. Så fiskeriet i Østersøen er virkelig presset i bund, siger Rasmus Prehn.