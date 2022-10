EU-lande er nu enige om næste års fiskekvoter i Østersøen

Danske fiskere har mandag fået mere klarhed over, hvor mange fisk der må landes i Østersøen næste år.

Her faldt næste års kvoter på plads. Det skete på et møde for EU’s landbrugs- og fiskeriministre i Luxembourg.

Normalt kan forhandlingerne strække sig til sent ud på aftenen, men allerede mandag eftermiddag var aftalen klar.