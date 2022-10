Ny dronealarm lukkede kortvarigt to norske lufthavne

I denne uge har Norge oplevet flere tilfælde af mistænkelig droneaktivitet.

Blandt andet er der registreret to tilfælde ved et gasanlæg ved Kårstø i Tysvær.

Første gang det skete, var torsdag aften. Lørdag aften indløb der så en ny melding fra det norske hjemmeværn om, at der muligvis igen var en drone i luften over gasanlægget.

I den seneste uge er to russere blevet anholdt og sigtet for at have fløjet med droner i Norge. Begge er varetægtsfængslet i to uger.

En særlig bestemmelse, der blev indført i februar, gør det ulovligt for russiske statsborgere at flyve i Norge. Det gælder også droner.

Bestemmelsen blev indført, få dage efter at Rusland invaderede Ukraine 24. februar.