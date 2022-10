Tyrkiet afviser kendskab til 92 nøgne migranter ved grænse

Tyrkiet afviser at have noget at gøre med en episode, hvor græsk politi fandt 92 afklædte migranter ved den græske grænse mod Tyrkiet.

Det siger den tyrkiske viceindenrigsminister, Ismail Catakli.

Den græske minister for indvandring, Notis Mitarachi, skrev lørdag på Twitter, at Tyrkiets behandling af migranter er ”en skændsel for civilisationen”.