Titusinder på gaden i Paris i protest mod prisstigninger

Budgetminister Gabriel Attal kalder strejken ”uacceptabel”. Industrisammenslutningen Medef siger, at ”150 mennesker holder landet som gidsel”.

Attal beskylder venstrefløjen for at forsøge at udnytte den nuværende situation.

- Dagens march er en march for tilhængere af at blokere landet, siger han.

- Selvfølgelig har de ret til at strejke. Men før eller siden skal landet også kunne fungere, siger han til franske medier.

Strejker og protester følges nøje af præsident Emmanuel Macrons regering i denne tid.

Regeringen vil gerne have vedtaget omstridte ændringer i det franske pensionssystem inden for de næste måneder.

Macron vil gerne forhøje pensionsalderen fra de nuværende 62 år.