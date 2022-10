Taxichauffør dræbt af skud i Göteborg

En taxichauffør en natten til søndag blevet dræbt af skud i Göteborg i Sverige. Det oplyser svensk politi.

Den dræbte er omkring 35 år. Han havde netop parkeret sin bil efter at have kørt taxi i Göteborg i aften- og nattetimerne.

Politiet fik et opkald omkring klokken 03.25 søndag om, at flere personer havde hørt lyden af skud i bydelen Bergsjön, og at en mand lå på jorden.