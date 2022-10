Olien pumper igen gennem polsk rørledning

- På nuværende tidspunkt er Perns aktiviteter fokuseret på at rydde området og genoprette det til den oprindelige tilstand.

Det er ikke oplyst, hvor store mængder olie der er lækket.

To lækager blev opdaget tirsdag aften. Næste dag meddelte Pern, at der ikke var tegn på, at udefrakommende havde forårsaget skaderne.

Lækagerne kom på et tidspunkt, hvor flere europæiske lande er ekstra opmærksomme på energiforsyningen.

Der er også ekstra opmærksomhed på mulig sabotage, særligt efter at de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 begge blev ramt af lækager for få uger siden.