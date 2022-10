Den anholdte blev lørdag formiddag begæret varetægtsfængslet i fire uger.

Mandens forsvarer, Ola Larsen, siger, at manden har begæret sig løsladt.

Det er ikke forbudt for hverken russere eller andre at filme eller at tage fotos ved lufthavne i Norge.

Men siden krigen i Ukraine brød ud i februar, har det været forbudt for russere at flyve luftfartøj eller droner i Norge, skriver netavisen VG.

På avisens spørgsmål om, hvorvidt faren for spionage eller sabotage er en relevant problemstilling i denne sag, svarer Jacob Bergh:

- Det er det, der er baggrunden for flyveforbuddet. Det er relevant, ja. Men vi har ikke noget konkret i denne sag. Det er for tidligt at sige.