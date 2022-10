Frygten for mafiagrupper har tvunget Hollands kronprinsesse væk fra studenterliv

Eksperter siger, at det har forstærket frygten for, at Holland er ved at blive en ”narkostat”. Det understøttes af, at der er afsløret en serie tilfælde af narkosmugling.

- Det handler om en 18-årig pige, som ikke kan have et almindeligt studenterliv, fordi hun tilsyneladende er i Mocro-mafiaens søgelys, siger Rick Evers, der er en hollandsk journalist med særligt kendskab til kongehuset.

Det er en gruppe med marokkanske rødder. Mocro-mafiaen har specialiseret sig i narkohandel i Holland. Den har de fleste af sine aktiviteter i Amsterdam. Det handler primært om kokain.

Prinsesse Amalia, der på et tidspunkt skal afløse sin far som monark, mødte ellers glædesstrålende op på Amsterdams universitet i sidste måned. Med den klare plan, at hun skulle leve et studenterliv for sig selv.