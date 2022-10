SD blev ellers næststørst ved valget i september og størst af alle i blå blok. Partiet har på grund af sin indvandringskritiske holdning dog traditionelt svært ved at finde samarbejdspartnere blandt de øvrige svenske partier.

SD-leder Jimmie Åkesson er med på fredagens pressemøde.

Her siger han blandt andet, at der venter et ”paradigmeskift” i den svenske migrationspolitik. Det inkluderer, at antallet af kvoteflygtninge skal sænkes fra 6400 til 900 i løbet af regeringsperioden.

Åkesson siger samtidig, at SD havde foretrukket en regering bestående af alle de fire partier. En sådan regering ville have flertal i Riksdagen.