Putins guvernør i ukrainske Kherson: Flygt!

- Hver dag er borgerne i Kherson-regionen udsat for raketangreb, siger Saldo.

- Derfor har ledelsen i Kherson-regeringen besluttet, at give familier i Kherson en mulighed for at rejse til andre regioner i Den Russiske Føderation for at kunne få ro og studere.

- Vi foreslår, at alle beboere i Kherson-regionen - hvis de ønsker at beskytte sig mod konsekvenserne af raketangrebene - at tage til andre regioner.

Saldo råder dem til at ”rejse sammen med deres børn”.

Kherson er en af de fire regioner i Ukraine, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, for få uger siden annekterede efter folkeafstemninger, der i Ukraine og Vesten blev beskrevet som det rene fup. De viste ifølge Putin et stort ønske om at blive en del af Rusland.