Mistænkt i McCann-sag tiltales for fem overgreb mere

Christian Brueckner har ifølge anklageskriftet begået forbrydelserne mellem 2000 og 2017.

Han afsoner i øjeblikket en dom i Tyskland for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Algarve-regionen i Portugal, hvorfra Madeleine McCann forsvandt i 2007. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

- Efterforskningen af Madeleine McCanns forsvinding fortsætter, tilføjer anklagemyndigheden.

Madeleine McCann forsvandt som treårig fra sit soveværelse i en feriebolig i maj 2007, da familien var på ferie i Praia da Luz i Algarve-regionen i Portugal. Hendes forældre spiste middag nær hotellet.