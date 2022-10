Britisk efterretningschef: Rusland mangler ammunition

Ukraine har vendt krigens gang mod ”udmattede russiske styrker”. Det vurderer lederen af den britiske efterretningstjeneste GCHQ, Jeremy Fleming, ifølge BBC.

Fleming mener, at Moskva er ved at løbe tør for ammunition. Det fremgår af en tale, som han skal holde senere tirsdag, skriver det britiske medie.

Fleming siger, at mange måneders hårde sanktioner kan have undergravet Ruslands evne til at føre krig mod Ukraine. Lagrene af våben, ammunition og missiler er ved at slippe op.