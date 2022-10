Finland dropper anke mod dansker i sag om færgedrab

I retten i juni argumenterede anklager Heidi Röblom for, at forbuddet mod at bruge beviserne bør ophæves i ankesagen, fordi Herman Himle var tilstrækkeligt informeret om sin ret til juridisk bistand.

Modsat gjorde forsvarer Martina Kronström det gældende, at Herman Himle blev stillet ”ekstremt ledende” spørgsmål, og at en advokat ville have grebet ind.

De tre forhør, der fandt sted i januar, august og november 2016 blev stablet på benene, efter at Herman Himle havde sendt en række sms’er til sin ekskone.

Heri skrev han blandt andet, at han havde begået drab uden at blive straffet for det.

Det var om natten den 28. juli 1987, at det unge, tyske par havde lagt sig til at sove i soveposer på helikopterdækket af ”Viking Sally”. Klaus Schelke vågnede aldrig igen, mens Betina Taxis fik varige mén af sine kvæstelser.