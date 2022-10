- De vil tilintetgøre vort folk, mens de sover i deres hjem i Zaporizjzja. De vil dræbe mennesker på vej på arbejde i Dnipro og Kyiv, skriver Zelenskyj på det sociale medie Telegram.

Han tilføjer, at angrebene er endnu et signal til den civiliserede verden om, at ”det russiske spørgsmål må løses med magt.” Han siger, at russerne anvendte iranske droner ved angrebene.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger, at de russiske missilangreb forskellige steder i Ukraine viser, at ”Putin er en terrorist, som taler med missiler”.

- Putins eneste taktik er terror mod fredelige ukrainske byer, men han kan ikke nedbryde Ukraine. Dette er også hans svar til dem, som taler til ham om fred: Putin er en terrorist, som taler med missiler, skriver Kuleba på Twitter.