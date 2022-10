Østrigs præsident styrer mod storsejr og seks år mere

Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen, ser ud til at få seks år mere på posten.

En prognose, der er lavet efter at mere end 80 procent af stemmerne er talt op efter søndagens præsidentvalg, viser, at Van der Bellen står til at få 56,2 procent af stemmerne.

Det rapporterer tv-stationen ÖRF.

Ingen af valgets seks andre kandidater er i nærheden af at have lige så stor opbakning som Van der Bellen, viser prognoserne.