09/10/2022 KL. 11:15

Flemming Splidsboel: Putin er »under pres«, så nu indsætter han ”Slagteren fra Syrien”

Ifølge Flemming Splidsboel skal udnævnelsen af Sergey Surovikin som krigsleder ses som et udtryk for, at præsident Vladimir Putins planer ikke helt går som tiltænkt.