Højhuse i ukrainsk by rammes af dødeligt missilangreb

Zaporizjzja er både navnet på en by og på et område i Ukraine. Regionen er mestendels under russisk kontrol, mens byen er under ukrainsk kontrol.

Området Zaporizjzja hører til de fire regioner, som for nyligt blev annekteret af Rusland. Helt konkret skete det, ved at Rusland med meget kort varsel holdt en folkeafstemning, hvor regionens indbyggere stemte ja til at blive en del af Rusland.

Afstemningen er blevet affejet af Ukraine og vestlige regeringer, der har kaldt den ulovlig.