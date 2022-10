- Det er en voldsomt stor eksplosion. Det er en ildkugle, der er bredere end en firesporet motorvej, så det er mange hundrede kilo sprængstof, der er brugt, siger han.

- Man kan have fremført det med en båd, med en lastbil eller med et større missil. Det er en af de tre måder, hvor det er realistisk at have fået så meget sprængstof frem, siger han.

Efter at have gennemgået blandt andet billeder af eksplosionen på broen, er Peter Halds bedste bud, at der er anvendt et missil til sprængningen.

Der ses ikke en streg i luften på nogen af de billeder, han har set, som kan vise, at det var et missil. Men der er ”utroligt mange hvide gnister” i lufter efter bombningen, hvilket ifølge kemikeren kan være rester af brændstof.