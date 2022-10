- Alt ulovligt må ødelægges, alt der er stjålet, må gives tilbage til Ukraine, alt der er besat af Rusland, må fjernes, konstaterer han.

Nyhedsbureauet Tass skriver, at præsident Vladimir Putin har bedt om at få nedsat en regeringskommission efter eksplosionen på broen til Krim.

Det fremgår, at Putin er blevet orienteret om eksplosionen af en række ministre og ledere, der håndterer Ruslands sikkerhed.

Broen er blevet anset som et vigtigt prestigeprojekt for Rusland. Den blev indviet af Putin i 2019 ved en storstilet ceremoni, fem år efter at Putin gjorde Krim til en del af Rusland.

På trods af at der er stoppet for trafik over broen, er det stadig muligt at sejle i Kertj-strædet.