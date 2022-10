Broen er et vigtigt prestigeprojekt for Rusland. Den blev indviet af Putin i 2019 ved en storstilet ceremoni, fem år efter at Putin gjorde Krim til en del af Rusland.

På trods af at der er stoppet for trafik over broen, er det stadig muligt at sejle i Kertj-strædet.

Der er ifølge det russiske nyhedsbureau Tass planer om at få indsat en færge, der kan transportere folk mellem det russiske fastland og Krim-halvøen, mens færdslen er indstillet på broen.

Siden den russiske invasion af Ukraine i begyndelsen af året har myndighedspersoner fra Ukraine talt om broen som et mål, ukrainerne gerne vil ramme.

Så sent som i midten af august skrev en rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på Twitter, at broen bør blive ”demonteret”.