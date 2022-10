Ukraine har fundet massegrav i den nyligt befriede by Lyman

I midten af september lød det fra de ukrainske myndigheder, at en massegrav var fundet i et skovområde ved byen Izium i den østlige del af landet.

Ugen forinden var byen blevet befriet fra russisk besættelse.

Myndighederne mente, at graven indeholdt omkring 440 lig. De døde skulle være blevet dræbt af artillerigranater, luftangreb eller af skud.

USA har tidligere givet udtryk for at ville hjælpe Ukraine med at opklare mulige krigsforbrydelser i landet.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izium for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde.

Også EU’s kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har bedt om, at forholdene skal opklares. Hun vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet for Den Internationale Straffedomstol (ICC).