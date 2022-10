Efter dansk afvisning overvejer Rusland egen undersøgelse

Rusland vil overveje at gennemføre landets egen undersøgelse af den formodede sabotage på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, efter at Danmark har meddelt, at det ikke ønsker russisk deltagelse i dets efterforskning.

Det siger Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, i en udtalelse, som er lagt på ambassadens hjemmeside fredag.