EU før svær energivinter: Vi er godt forberedt

Hun henviser dermed til at stats- og regeringslederne samles til topmøde i Bruxelles i slutningen af oktober. En mulighed er, at EU-Kommissionen på baggrund af diskussionen fredag vil komme med et konkret udspil til prislofter inden det næste topmøde.

Nogle lande vil dog gerne vente til efter topmødet, fordi detaljerne i det komplekse energiområde ikke egner sig til at blive aftalt på et sent nattemøde for stats- og regeringscheferne.

På vej ind til fredagens møde fastslog statsminister Mette Frederiksen (S), at hun er åben over for at diskutere et prisloft.

- Fra dansk side går vi ind i de her diskussioner med et meget åbent sind og med det klare formål, at vi skal have priserne ned.

- Jeg er villig til at diskutere alle gode idéer, inklusive loft, hvad angår priserne, sagde Mette Frederiksen på vej ind til mødet.

Der kan dog vente en økonomisk regning for et prisloft. Det kan blive tilfældet, hvis EU eksempelvis må købe gas til markedsprisen og selv betale differencen ned til prisloftet for at sikre forsyningerne.

Her er den danske statsminister mindre fleksibel.

- Der vil være nogle, der har et ønske om, at nogle enkelte lande skal bidrage særligt meget. Og så er vi nogle lande, som har andre holdninger til det, siger Mette Frederiksen.