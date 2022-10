Norge strammer anløb af russiske fiskerbåde og øger kontrol

Men det indskrænkes nu til tre havne. Målet er, at de russiske fiskerbåde skal kontrolleres, når de ankommer.

Der lyder kritik fra dele af den norske opposition, som helst så et fuldstændigt forbud mod de russiske fiskerbåde.

- Hvis regeringen faktisk mener, at disse fiskefartøjer udgør en sikkerhedsrisiko, burde den fuldføre sit ræsonnement og lukke havnene helt. Nu er det fortsat muligt for Putin at tjene på sine fiskefartøjer, lyder det fra lederen af partiet Venstre, Guri Melby.

Ine Eriksen, der for partiet Høyre er formand for Stortingets udenrigs- og forsvarskomité, advarer om, at der er risiko for, at de russiske både kan være udstyret med ”militære kapaciteter”.