Kendt aktivist anklaget for landsforræderi i Moskva

Den russiske oppositionsaktivist Vladimir Kara-Murza, der er en af landets mest kendte Putin-kritikere, er blevet anklaget for landsforræderi.

Kara-Murza blev fængslet i april for at fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

Han er nu blevet anklager for landsforræderi, oplyser hans advokat.

- Vores klient er blevet anklaget for at have udtalt kritik af russiske myndigheder tre gange - ved offentlige møder i Lissabon, Helsinki og Washington. Disse taler udgjorde ikke nogen fare for landet. Det var offentlig, åben kritik, siger advokaten, Vadim Prokhorov, til Tass.