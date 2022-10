EU vedtager ny sanktionspakke: Rammer russisk stål og olie

Derudover tages der skridt mod sanktioner mod russisk olie. Pakken muliggør, at der kan sættes et prisloft relateret til søtransport af russisk olie til tredjelande - altså lande uden for EU.

Meddelelsen fra EU-rådet nævner også en udvidelse af restriktioner på søtransport af råolie.

Tidligere har de syv lande i G7 - USA, Canada, Tyskland, Italien, Frankrig, Japan og Storbritannien - også aftalte restriktioner på russisk olie.

Her sidder EU med som observatør, og der har ifølge blandt andet netmediet Politico været amerikanske pres for, at hele EU støttede op om de restriktioner.

EU’s sanktioner har hidtil været gældende for Rusland og de russisk besatte områder i de ukrainske regioner Donetsk og Luhansk.