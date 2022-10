Kilder siger også, at de amerikanske efterretningsorganer ikke var klar over attentatplanerne på forhånd, og at de ville være imod angrebet, hvis de var blevet spurgt om råd.

Dugina var datter af den kendte højrenationalistiske Aleksandr Dugin, en kendt akademiker, som er blevet omtalt som en vigtig inspirationskilde for præsident Vladimir Putin. Men der er delte opfattelser af, hvor stor hans indflydelse er.

Hans datter arbejdede som journalist for statskontrollerede russiske tv-kanaler og var et kendt ansigt i Moskva. I lighed med sin far støttede hun stærkt op bag Ruslands krig mod Ukraine.