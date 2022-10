Putin-dekret beslaglægger Zaporizjzja-atomkraftværket

Putin har også underskrevet en lov, som i Rusland formelt gør Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja til en del af Rusland.

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) citerer talsmænd for den ukrainske stab på værket for, at der bliver gjort forberedelser til at starte enhed med reduceret kraft for at producere damp og varme til brug på værket.

Generaldirektøren for atomkraftværket, Ihor Murasjov, blev for få dage side bortført og senere frigivet af russiske styrker.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldte søndag russernes bortførelse af Murasjov for ”terror”.