Skønhedsdronning på Krim får bøde for at synge ukrainsk sang

- At synge den slags nationalistiske hymner - også under den specielle militære operation - vil blive straffet, sagde Sergej Aksjonov, som er den russisk-indsatte leder på Krim, på det tidspunkt.

Han understregede samtidig, at han mente, at personer, der opfører sig sådan, er forrædere.

Krims politi har også delt en video med de to kvinder, hvor de undskylder for at synge sangen. Kvindernes ansigter er slørede i politiets video.

- Jeg vidste ikke, og det gik ikke op for mig, at den havde sådan en nationalistisk karakter, og jeg ville ikke sprede propaganda ved at synge den, siger en af kvinderne.

Olga Valejeva har også undskyldt for at synge sangen i et opslag på Instagram.