Landkort på russisk militærbriefing viser tabt område i Ukraine

Tirsdag viser det russiske forsvarsministerium en række landkort frem under sin daglige orientering om krigen. Af kortene fremgår det, at Ukraine har genvundet kontrollen med dele af Kherson-regionen over de seneste dage.

Det står blandt andet klart, at Rusland ikke længere har kontrol med landsbyen Dudchany.

Ukraines hær udtalte tirsdag, at de russiske soldater i området var demoraliserede.