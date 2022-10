Med et »alles gute« lukkede Linder ned for flere spørgsmål, uden at diskussionen stopper der.

Nødloft over priserne

Med hjælpepakken indfører den tyske regering et loft over priserne på el og gas for i hvert fald en del af forbruget. Indgrebet forventes at koste knap 1.500 mia. kr. over de kommende to år.

»Priserne skal ned,« sagde kansler Scholz, der kaldte pakken et »dobbelt kaboom«.

Ifølge flere økonomer kan det kaboom mærkes langt ud over de tyske grænser.