Zelenskyj melder om endnu flere befriede områder i Ukraine

Lyman spiller en strategisk vigtig rolle på grund af sin placering. Den fungerer som et trafikknudepunkt, og dem, der har kontrollen her, kan nemt bevæge sig rundt og komme til eksempelvis Sjevjerodonetsk og Lysytjansk.

Lyman ligger i regionen Donetsk. Det er en af fire regioner, som Vladimir Putin fredag annekterede ved at skrive under på et dokument om, at de nu udgør en del af Rusland.

Særligt vestlige lande har fordømt annekteringen af områderne.

Ifølge Rob Lee, der er forsker ved den amerikanske tænketank Udenrigspolitisk Forskningsinstitut, skriver usædvanligt mange russiske bloggere om nye russiske tilbageslag i det sydlige Ukraine.

- Når så mange russiske kanaler slår alarm, betyder det som regel, at de russiske styrker har problemer, fortalte han tidligere mandag ifølge Reuters.