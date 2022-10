Sverige giver områder ved gaslæk status af gerningssted

I pressemeddelelsen står der, at der ikke vil blive givet yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Også den svenske kystvagt har udsendt en pressemeddelelse mandag aften. I den står der, at man i løbet af eftermiddagen har håndhævet anklagemyndighedens beslutning i et område med en radius på fem sømil.

Af kystvagtens meddelelse fremgår det, at der er tale om et forbud mod sejlads både på og under overfladen, mod at kaste anker, mod at dykke og mod at fiske. Det er desuden forbudt at udføre geofysisk kortlægning af området.