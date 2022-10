Truss erkender fejl og lover bedre planer næste gang

Den britiske premierminister, Liz Truss, siger i et tv-interview med BBC søndag, at hun skulle have gjort mere for at forberede lanceringen af hendes regerings omstridte plan for at skabe økonomisk vækst.

Truss understreger også, at hun skulle have forsøgt at minimere reaktionerne på de finansielle markeder. Truss udtaler sig til medierne på førstedagen af en med spænding imødeset partikongres i hendes konservative parti.