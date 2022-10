Letlands premierminister står til valgsejr

Partiet har fået den største opbakning af de lettiske partier. Det er forventningen, at premierministeren kan stå i spidsen for endnu en koalitionsregering.

Det vil dog være nødvendigt for Karins at få støtte fra flere andre partier. Partierne i den nuværende koalitionsregering står til at få 42 pladser i Letlands parlament. Der er i alt 100 pladser i parlamentet.

Letlands sikkerhed har præget valget i landet. Det skyldes Ruslands invasion af Ukraine.

Arturs Krisjanis Karins menes blandt andet at have fået et godt valg som følge af, at han og hans parti i høj grad har støttet Ukraine og været kritiske over for Rusland.