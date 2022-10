Mand død i fjerde skudepisode på ni dage i svensk by

En mand er lørdag aften blevet skuddræbt i byen Södertälje, der ligger nær hovedstaden Stockholm i Sverige.

Det bekræfter svensk politi på sin hjemmeside.

Flere hørte, at der blev løsnet skud og alarmerede politiet klokken 19.41. En mand i 40-års-alderen var ramt af skud, og under tre timer efter anmeldelsen til politiet blev det meldt ud, at manden var død som følge af skyderiet.