Måling: Premierministers centrumparti vinder valget i Letland

Sikkerhed har stået så højt på dagsordenen under valget, at andre spørgsmål, der fylder meget i øvrige europæiske lande, er røget i baggrunden.

Det er for eksempel emner som højere energipriser og inflation, som har fået mindre fokus, end man kunne forvente.

Valgstedsmålingerne viser også, at der er tilbagegang for de partier, som repræsenterer landets russisk-talende minoritet.

Der spås en større kløft mellem den lettiske majoritet og den russisktalende minoritet med sejren til Karins. Det handler om minoritetens fremtidige plads i samfundet.

Karins’ hårde kurs over for Rusland under krigen menes at være medvirkende til det gode valgresultat.

Han har blandt andet forbudt indrejse til Letland for russiske borgere, der ankommer fra Rusland eller Hviderusland.