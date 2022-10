Mette Frederiksen har delt detaljer om gaslækager med Liz Truss

- Jeg har kunnet givet nogle detaljer om, hvad der er sket lige uden for Danmark.

- Det har været vigtigt for mig at understrege, at de danske myndigheder har sagt, at dette ikke er et uheld. Dette er noget, som nogen har planlagt.

- Vi er meget bekymrede omkring situationen med Nord Stream 1 og 2. Der er tale om sabotage. Det er kritisk infrastruktur, så det er en alvorlig situation. Vi ved endnu ikke, hvem der står bag, siger Mette Frederiksen.

Hun tilføjer, at myndigheder i Danmark, Sverige og Tyskland arbejder tæt sammen i efterforskningen.