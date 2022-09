Danmark og Sverige blander sig i drøftelse i FN's Sikkerhedsråd

Efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn slår udenrigsminister Jeppe Kofod (S) flere gange fast, at brevet handler om at lægge ”fakta på bordet” om lækagerne.

Danmark og Sverige, som ikke er medlemmer af sikkerhedsrådet, kunne godt have ansøgt om at få lov at deltage i mødet. Men det har landene valgt ikke at gøre.

Jeppe Kofod ønsker ikke at uddybe, hvorfor der ikke er blevet ansøgt om deltagelse. Han henviser til, at det ”også er et internationalt anliggende”.

Det er Rusland, som har indkaldt til mødet i FN’s Sikkerhedsråd. Rusland er et af de fem permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd.

Desuden har det russiske gasselskab Gazprom aktiemajoriteten i selskaberne bag Nord Stream 1 og 2.