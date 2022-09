EU-lande enige om profitloft for energiselskaber

EU-landene er enige om at lægge et loft over profitten for energiselskaber, der billigt kan producere strøm. Det oplyser det tjekkiske formandskab for EU.

- En aftale er på plads om obligatoriske reduktioner i efterspørgslen på elektricitet, et loft over profitten for inframarginale elektricitetsproducenter og et solidaritetsbidrag fra producenter af fossil energi, skriver det tjekkiske formandskab på Twitter.