Truss har i dagevis forholdt sig tavs, efter at de internationale finansmarkeder har sendt det britiske pund i bund og gjort det langt dyrere for landet at låne penge.

Truss ’ finansminister, Kwasi Kwarteng, præsenterede i sidste uge den økonomiske plan.

Den er blevet bedømt som den mest konservative, siden Margaret Thatcher som premierminister lancerede sin plan i begyndelsen af 1980’erne.

- Vi var nødt til at gribe til hurtig handling for at få vores økonomi til at vokse, til at at få gang i Storbritannien, samtidig med at vi tager os af inflationen. Og det betyder selvfølgelig, at der skal tages kontroversielle og vanskelige beslutninger, siger Liz Truss til BBC torsdag.