Inflationen i Tyskland har ramt 10 procent

Stigningen skyldes de stigende energipriser og krigen i Ukraine, fremgår det.

Energipriserne var i september 43,9 procent højere end i september sidste år.

Der har også været en stigning i prisen på fødevarer på 18,7 procent.

Det statistiske kontor peger også på, at udløbet af en rabat på benzin og udløbet af et rejsepas til 9 euro for rejser i Tyskland ”må antages at have haft en vis indflydelses på inflationstallet i september”, hedder det.

I opadgående retning vel at mærke.